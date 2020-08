Paganin: “Conte, sfogo non fa bene all’Inter. C’è bisogno di serenità”

Massimo Paganin, ex calciatore dell’Inter oggi opinionista, ha analizzato le parole di Antonio Conte (post match con l’Atalanta) e commentato la suggestione Lionel Messi. L’ha fatto durante la trasmissione “Pressing Serie A”

FUORI LUOGO – Antonio Conte ha nuovamente trovato il modo di scuotere l’ambiente Inter. L’ha fatto in maniera decisamente poco ortodossa, che Massimo Paganin, ex calciatore nerazzurro, ha commentato durante la trasmissione televisiva “Pressing Serie A”: «Credo che si dovrà ancora misurare con il termometro la situazione. Dovrà essere fatta una valutazione su quanto detto da Antonio Conte. Credo che serva tranquillizzarsi un attimo e vedere di farlo con quella serenità che serve in questi momenti. Certo, credo che lo sfogo sia arrivato inaspettato: nessuno poteva aspettarsi quello che ha detto Conte a fine partita. Poteva farlo tranquillamente parlando con la società, non esternarlo e dirlo così in piazza, dando la possibilità ai media e a chi sta fuori di fare delle considerazioni che non aiutano. C’è una competizione da fare, l’Europa League, dove credo che l’Inter sia fra le favorite: uno sfogo come questo non rasserena l’ambiente e non dà la carica. Porta qualche piccolo scompenso, non so quanto grande ma credo che Conte sia in grado di sopportare questa pressione».

SUGGESTIONE – Massimo Paganin ha poi detto la sua riguardo alla possibilità che Lionel Messi si vesta di nerazzurro in questa sessione di mercato: «Ci sono dei numeri che non teniamo in considerazione di sicuro. Ma è un’operazione molto complicata. Messi guadagna quasi cinquanta milioni all’anno netti, fargli un contratto di qualche anno credo che sarebbe molto oneroso. Non so se l’Inter se lo possa permettere in questo momento, o se preferirebbe far crescere il collettivo e spendere quei soldi per costruire la squadra».