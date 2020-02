Paganin: “Conte? Deve alzare l’asticella in Europa. Bilancio Inter…”

Massimo Paganin, ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, durante “Maracanà”, per dire la sua a proposito dell’Inter di Antonio Conte, analizzando la situazione del club nerazzurro, impegnato oggi in Europa League.

BILANCI – Massimo Paganin parla dell’Inter di Antonio Conte per cui, i bilanci, verranno fatti al termine della stagione. Una battuta anche sul percorso di crescita in Europa che dovrà intraprendere il tecnico nerazzurro: «Inter? Sarà importante il risultato di fine anno. È vero che vuole tornare ad essere un club di rilevanza europea, ma non sarà facile perché deve passare in un percorso di crescita che riguarda tutto l’ambiente. È un rischio che forse è stato calcolato, ora l’asticella si è alzata ma bisogna farlo ancora di più. Vince poco in Europa Conte? È vero, l’asticella deve alzarla anche lui. La pressione se la mette da solo, ha bisogno di fare un percorso di crescita anche lui. Anche Klopp aveva fatto molto bene e non aveva ancora vinto. Deve vincere a livello internazionale per arrivare al livello dei grandi. È un passaggio fondamentale. Ha vinto tanto in ambito nazionale, deve migliorare in ambito internazionale. Aspetto tattico? Gioca con un 3-5-2 un po’ fermo in alcuni punti, ma ci sta lavorando. È difficile scardinare le mentalità di un’allenatore, ma ci sta provando».