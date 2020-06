Paganin: “Chiesa? Fossi nell’Inter non farei follie per lui! Tonali e Zaniolo…”

Paganin: “Chiesa? Fossi nell’Inter non farei follie per...

L’Inter sta già mettendo a punto le future mosse di mercato. Tra gli obiettivi principali troviamo quelli di Chiesa, Zaniolo e Tonali (QUI le parole di Marotta). Massimo Paganin – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, su “TMW Radio” – dice per chi dei tre farebbe follie. Di seguito le sue dichiarazioni

INADATTO – L’Inter segue con interesse Federico Chiesa. Secondo Massimo Paganin, non è il nome giusto per Antonio Conte: «Per quanto riguarda il sistema dell’Inter, Chiesa farebbe più fatica. Nel senso che per come sta giocando Conte in questo momento farebbe fatica ad adattarsi. Troverei difficile una posizione per lui sul terreno di gioco. È vero che può fare la seconda punta ma così viene snaturato. Quindi sicuramente non sarebbe uno di quelli per cui farei follie».

IMPORTANTI – L’Inter ha messo gli occhi anche su Sandro Tonali e potrebbe pensare di riportare a Milano l’ex nerazzurro Nicolò Zaniolo. Paganin non riesce a sbilanciarsi tra i due: «Per quanto riguarda Tonali e Zaniolo sono di parte perché ce li ho con me nell’Under 21. Li conosco da tre anni, sono capo delegazione e ho fatto tutto il percorso con loro. Sono due giocatori molto importanti. Qualitativamente Zaniolo, sotto l’aspetto tecnico, ha qualcosa di importante. Tonali sta crescendo, sta facendo il suo percorso ma sono due giocatori importanti a livello nazionale e secondo me possono dire la loro anche a livello internazionale. Devono fare un percorso di crescita, io penso che nel calcio di oggi i giovani arrivino troppo facilmente. La pancia si riempie troppo presto e non fanno quei sacrifici che servono per mantenere ciò che conquistano con le unghie e con i denti».