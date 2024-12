Paganin: «Bisseck in crescita. Ma manca ancora questo rispetto ai compagni!»

Massimo Paganin ha espresso il proprio giudizio in merito al difensore dell’Inter Yann Bisseck, rimarcando come i progressi compiuti dal tedesco non lo rendano ancora al livello dei compagni di reparto.

IL PENSIERO – L’ex calciatore Massimo Paganin è stato intervistato da Calciomercato.it su varie temi, tra cui anche quello legato all’Inter. Innanzitutto con riferimento al calciatore Yann Bisseck, del quale si sottolinea una distanza ancora esistente rispetto agli altri difensori nerazzurri: «Sta migliorando molto, ma è ancora indietro rispetto ai compagni di reparto per quanto riguarda le letture. Nelle due fasi, penso che non riesca a giocare bene come gli altri, ma ha ancora margini di crescita. In generale, l’Inter ha ingaggiato un buon profilo».

Oltre Bisseck, Paganin commenta la sconfitta dell’Inter contro il Bayer Leverkusen

IL RAGIONAMENTO – Paganin ha poi proseguito prendendo in esame la sconfitta dell’Inter contro il Bayer Leverkusen per 0-1: «Ci si aspettava qualcosa in più dall’Inter, ma è vero che in una stagione ci sono delle partite nelle quali cerchi di gestire piuttosto che vincere a tutti i costi. Ciò non toglie che l’Inter avrebbe potuto giocare più aggressiva, poi ci sta perdere con il Bayer che è una squadra che fa un ottimo calcio. Il percorso in Champions rimane ottimo, con l’Inter che sta facendo ciò che deve fare. Anche alla luce degli infortuni che ha avuto».