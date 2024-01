Paganin: «Bastoni su Duda? Capisco il non fischio. No gomitata»

Qualcuno sembra aver visto realmente ciò che è successo in area di rigore prima del gol del 2-1 dell’Inter contro il Verona. La verità di Antonio Paganin su TMW Radio sul contatto Bastoni-Duda.

CONTATTO – Distogliere l’attenzione dal primo posto dell’Inter meritato. Questo è stato fatto negli ultimi giorni. Da sabato non si parla d’altro. Evidentemente però c’è qualcuno che ha visto realmente il contatto tra Bastoni e Duda in area di rigore prima del gol di Davide Frattesi. Antonio Paganin dice infatti la sua e conferma: «Capisco il non fischio, per il semplice motivo che c’è stato di sicuro uno screzio e ti vai un po’ a toccare e lì è stato più palese ma non da gomitata in faccia».