Paganin: «Aprile mese importantissimo per l’Inter. Correa adatto»

Milan-Inter è la prossima sfida di Coppa Italia. Un derby che vale molto perché c’è in palio la stracittadina dove i nerazzurri possono riscattarsi contro i cugini e trovare lo slancio per le partite che arriveranno in seguito.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter inizia la fase finale di questa stagione contro il Milan. Una sfida dove in palio c’è molto. I nerazzurri si giocano ad aprile i tre trofei in palio. Durante il pre-partita di Milan-Inter è intervenuto, su Sport Mediaset, Massimo Paganin: «È l’obbiettivo di tutte le grandi squadre, vogliono provare a questo momento di questa stagione per provare a giocarsi tutto. Non è mai facile e semplice perché ci sono tante difficoltà da superare. C’è la gestione dei giocatori, tantissimi infortuni, dei momenti alti e bassi della stessa stagione che vanno gestiti nel miglior modo possibile. Tutto questo per non abbassare troppo la soglia e il livello di convinzione di determinazione e convinzione nel perseguire gli obiettivi. È bello dirlo ad inizio anno, ma bisogna fare qualcosa di concreto per raggiungerli».

L’Inter contro il Milan schiera un attacco funzionale al match

REPARTO OFFENSIVO – L’Inter è vessata dagli infortuni. Tra tutti il più importante risulta essere quello del capitano Lautaro Martinez. L’ex difensore dell’Inter ha proseguito la sua analisi sull’attacco inedito dei nerazzurri: «Sicuramente ci sarà più spazio per Correa in questa partita. Il mister Inzaghi ha ragionato tenendo una punta in campo ed una in panchina. Se le avesse schierate entrambe dall’inizio non avrebbe avuto più soluzioni da adottare nel corso della partita. Quindi ha preferito far partire dall’inizio Correa che è più bravo a muoversi nella zona di rifinitura, ossia davanti alla linea di difesa e alle spalle dei centrocampisti per legare di più il gioco. È chiaro che Arnautovic se dovesse subentrare darebbe la possibilità di alternative nel caso in cui l’Inter debba mettere a posto il risultato».