Padovano: «Thuram completo, nell’Inter un solo pelo nell’uovo»

Padovano elogia Thuram, ieri in Inter-Parma autore di un altro gol in campionato. Ma l’ex giocatore intravede pure un difetto nei nerazzurri.

ATTACCANTE COMPLETO – Su Sky Sport 24, si parla dell’Inter e soprattutto di Marcus Thuram. Di seguito qualche battuta da Michele Padovano, che non ha dubbi sul giocatore francese e sulla squadra di Simone Inzaghi: «Un attaccante molto forte, sta facendo veramente troppo bene, ha già fatto undici gol ed è messo nelle condizioni di esprimere il meglio delle sue doti. Insomma, un attaccante completo, bravo di testa, nel dribbling e forte fisicamente. Se vogliamo vedere il pelo nell’uovo è Lautaro Martinez. Anche ieri ha sbagliato parecchi gol e questo prima non si vedeva. L’Inter non ha una squadra forte, ma due: mi aspetto che arrivi fino in fondo perché ha tutte le caratteristiche per farlo».

Thuram è implacabile, il commento di Padovano

RENDIMENTO DIVERSO – Thuram continua nel suo super momento di forma. Ieri contro il Parma ha raggiunto quota dieci gol in campionato, su assist di Bisseck. Il francese, dopo diverse doppiette e la tripletta col Torino, ha segnato un solo gol, raggiungendo appunto la doppia cifra in campionato. Cosa che gli era riuscita anche la scorsa stagione, ma solamente nel mese di febbraio. Insomma, Tikus è implacabile. Qualche difficoltà dal punto di vista realizzato, invece, per Lautaro Martinez, che ieri si è divorato almeno due palle-gol colossali davanti Suzuki.