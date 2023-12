Padovano prevede: «Inter stravince, Juventus lo farà! Ecco quando»

Inter e Juventus riprendono la loro lotta scudetto. Stasera i bianconeri scenderanno in campo contro il Genoa al Ferraris mentre i nerazzurri affronteranno domenica la Lazio all’Olimpico. Un ex juventino, Michele Padovano, intervenuto a Radio Sportiva è convinto che la squadra di Allegri possa mantenere la testa della classifica (anche se al momento è seconda)

VETTA DA MANTENERE – Inter e Juventus finora si sono dimostrate le due contendenti scudetto più convincenti. Oggi ricomincia la lotta a distanza con i bianconeri impegnati a Genova. Secondo Michele Padovano, la squadra di Massimiliano Allegri può mantenere la vetta della classifica (ancora da conquistare): «Secondo me la Juventus deve andare a Genova per fare la partita e vincerla, mi aspetto una partita brillante per far capire subito l’intenzione di mantenere la vetta della classifica, aspettando poi la partita dell’Inter che non è semplicissima. L’Inter non vince ma stravince con i gol di Lautaro Martinez e Thuram, quando arriveranno i gol di Chiesa e Vlahovic anche la Juventus farà così».

LOTTA A DUE – Padovano non vede altre squadre che possano inserirsi in questa lotta al titolo: «Scudetto? Se continuano a viaggiare così ormai la lotta sarà tra Inter e Juventus. Il Napoli non ha approfittato delle occasioni avute, quindi credo che ci sarà un bellissimo incontro a due. Sono convinto che la Juventus possa avere una chance in più per il semplice fatto che non ha le coppe. Anche l’Inter fino a febbraio non avrà impegni in Europa, ma anche mentalmente quando devi affrontare sfide importanti qualcosa ti toglie. Chiaramente speriamo tutti che l’Inter vada avanti in Champions League».