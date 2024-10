Padovano: «Mi stupisce l’assenza di Yildiz. Un problema per la Juventus!»

Michele Padovano si è così pronunciato prima dell’incontro tra Inter e Juventus. Un commento sulle scelte di formazione di Thiago Motta e su cosa manca ai bianconeri.

IL RAGIONAMENTO – Michele Padovano si è espresso a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Juventus. Questo il suo giudizio: «Ultimamente Savona era un po’ scarico, per cui credo che sia giusto il cambiamento nella formazione titolare di Motta. Mi stupisce, invece, la scelta di togliere Yildiz dal primo minuto. Si preferisce la velocità di Weah, ma questo è un rischio per la Juventus per la sfida».

Padovano sulle difficoltà della Juventus

SULLA MEDIANA – Così Padovano sui problemi in mezzo al campo dei bianconeri: «Centrocampo della Juventus è molto spesso lento. Penso che manchi un giocatore come Douglas Luiz. Si tratta di un giocatore forte, che darebbe verticalità, ma in questo momento manca. Servirebbe un giocatore che si prenda la responsabilità di fare scelte importanti».

SU LAUTARO – Padovano si è poi espresso sul capitano nerazzurro Lautaro Martinez: «Ha un senso del gol eccezionale. Ha una capacità di smarcamento davanti al portiere che è incredibile. Le difficoltà iniziali sono state dovute esclusivamente alla forma fisica. Lui è anche molto bravo a giocare con la squadra, per questo lo ritengo leggermente superiore a Vlahovic».