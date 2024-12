Padovano: «Meriti alla Fiorentina ma il campionato resta di Napoli e Inter»

Manca sempre meno a Fiorentina-Inter e sullo scontro diretto d’alta classifica si pronuncia anche Michele Padovano. L’ex calciatori si focalizza anche sulle punte particolarmente in forma delle due squadre.

SFIDA INDICATIVA – Michele Padovano, ospite di Sky Sport 24, ammette: «La Fiorentina è in alta classifica e merita assolutamente quanto fatto fino ad adesso. Premesso che vanno fatti i complimenti a tutti, perché stanno facendo davvero un’ottima stagione, io credo però che il campionato riguarderà solo Napoli e Inter. Chiaramente questa partita per la Fiorentina sarà molto indicativa perché gioca contro la squadra in assoluto più forte tecnicamente del nostro campionato». Intanto ecco i giocatori scelti da Inzaghi per la sfida delle ore 18.00.

Fiorentina-Inter la sfida degli attacchi

SCENARIO – Michele Padovano prosegue, inquadrando così il match di oggi pomeriggio: «Se la squadra di Palladino dovesse riuscire a vincere questa partita chiaramente l’autostima dei calciatori aumenterebbe e potrebbero cambiare anche gli scenari. Sarà sicuramente una partita molto bella perché entrambe hanno un sistema di gioco prevalentemente offensivo e quindi vedremo sicuramente dei gol, su questo non ci sono dubbi».

UNO CONTRO UNO – Michele Padovano, poi, si sofferma su due attaccanti di Fiorentina e Inter: «Kean è un giocatore di grandissima qualità. Quand’era alla Juventus veniva utilizzato col contagocce e per il suo carattere non riusciva ad esprimersi come quest’anno. Palladino l’ha preso come esempio e questa stima ha influito molto positivamente. Thuram è un giocatore importante, che sta dimostrando di essere quello che l’Inter si aspettava. Ogni qual volta gli viene creata un’occasione davanti alla porta lui la realizza. In questo momento è sicuramente molto affidabile, rispetto a Kean è diverso. Sono due prime punte che però senza gol fanno fatica».