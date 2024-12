Padovano: «Inter, attenta alla Lazio. Vittoria di Napoli dimostra questo!»

Michele Padovano si è espresso sulla prossima sfida tra Lazio e Inter, parlando così del modo in cui le due compagini si presentano al match.

IL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore Michele Padovano ha indicato a Sky Sport il suo punto di vista in merito allo scontro diretto tra Lazio e Inter di domani 16 dicembre: «L’Inter è la squadra tecnicamente più forte. Non ha una squadra, ma due, quindi può permettersi le rotazioni viste in questa stagione. La partita cerca sempre di farla, ma di fronte troverà secondo me una formazione che la metterà in difficoltà. Nella partita giocata contro il Napoli, i biancocelesti hanno dimostrato di non aver paura di nessuno, cercando di imporre il proprio gioco senza remore. Per quanto riguarda l’Inter, la sensazione è che abbia lasciato qualcosa in campionato, pensando di più alla Champions League. Ora si è ripresa, non prende più tanti gol come a inizio di campionato».

Padovano sulla crescita della Lazio in vista della sfida contro l’Inter

IL COMMENTO – Padovano ha poi proseguito elogiando la squadra di Marco Baroni, sottolineando come il rendimento offerto finora dai biancocelesti rifletta la bravura del loro allenatore: «L’impressione è che la Lazio si trovi in una situazione di grande fiducia. Giocano molto bene, non hanno paura degli avversari. Di questo va dato merito a Baroni, tecnico che ha girato tanto, fatto la gavetta e meritato di arrivare in questa piazza. Oggettivamente, l’Inter è la squadra da battere, però la Lazio ha le carte in regola per metterla in difficoltà».