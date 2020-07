Padovan: “Vista la Juventus? Fossi in Conte io non mi sarei arreso”

Giancarlo Padovan, ospite in studio a “Sky Sport 24”, ha parlato della Juventus che ieri ha fallito il primo match point scudetto “accusando” il tecnico dell’Inter di essersi arreso troppo presto

CONTE TROPPO ARRENDEVOLE – Padovan sostiene che l’Inter e Antonio Conte si siano arresi troppo presto: «Io non ho mai creduto a una Juventus che potesse vincere a mani basse. Questa Juventus che arranca non mi dà l’impressione di poter vincere con nessun. Poi forse una partita la vincerà, servono tre punti, però se questa è la Juventus fossi nell’Atalanta farei un pensierino. Se fossi l’Inter e se fossi Conte non mi sarei arreso come ha fatto due giorni fa».