Padovan: “Vidal all’Inter come Ibrahimovic al Milan! Ma in sovrannumero”

Giancarlo Padovan

Vidal diventerà dell’Inter presumibilmente fra oggi e domani. Il giornalista Giancarlo Padovan, ospite di Sky Sport 24, ha parlato del nuovo acquisto nerazzurro paragonandolo al ritorno di Ibrahimovic al Milan. Questo nonostante ora, a centrocampo, inizino a essere in troppi.

REPARTO AFFOLLATO – Giancarlo Padovan non può che promuovere l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter: «Nonostante l’età, che avanza, lui è un giocatore ancora integro. È un giocatore con lo spirito guerriero, come vuole Antonio Conte, è un giocatore che è in sovrannumero però. Cioè: lui giocherà sicuramente titolare, ma l’Inter ne ha tanti in quel ruolo. Lui giocherà trequartista, soppiantandone altri. Vidal all’Inter è un inserimento con meno potenza ma alla Zlatan Ibrahimovic nel Milan, nel senso che è un giocatore ormai di esempio: dà la scossa nello spogliatoio e anche alla partita. Anche se Conte, di scosse all’interno della squadra e dello spogliatoio, ne dà già tante».