Padovan: “Verona-Inter, Conte si mette a specchio: vi spiego perché. Perisic…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Padovan – giornalista sportivo -, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, commenta il possibile cambio modulo preparato da Conte per Verona-Inter. Il focus è sulla posizione del jolly Perisic

SQUADRE A SPECCHIO – La possibile novità tattica dell’Inter (vedi articolo) viene letta da Giancarlo Padovan: «Le milanesi erano avvantaggiate prima del turno, lo sono ancora di più dopo la sconfitta della Juventus. Credo che Antonio Conte cambi per mettersi a specchio rispetto all’Hellas Verona, che gioca con il 3-4-3. Che di volta in volta è un 3-4-2-1 o 3-4-1-2 in base ai movimenti in campo. Conte cerca questo per andare uno contro uno. Sa che i suoi giocatori hanno più qualità e, in teoria, dovrebbero risultare vincenti nei duelli. E poi Ivan Perisic è meglio in attacco che da esterno». Questo il pensiero di Padovan, che sembra apprezzare l’eventuale modifica di Conte per Verona-Inter.