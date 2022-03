Padovan: «Torino-Inter, nerazzurri scornati da Anfield. Antenne dritte»

Giancarlo Padovan ha parlato anche della partita di stasera che vede l’Inter sfidare in trasferta il Torino: le parole del giornalista.

MORATTI – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Giancarlo Padovan parlando di quanto accaduto negli spogliatoi dopo Real Madrid-PSG, ottavi di finale di ritorno di Champions League. «Moratti non andava negli spogliatoi dopo una sconfitta a minacciare arbitri e guardalinee. L’ex presidente dell’Inter ha speso tanto, come il presidente del PSG, ma su di lui c’è stata soltanto tanta ironia, nessuna critica».

PRESSIONE – Padovan sulla corsa scudetto e la pressione anche sull’Inter dopo la vittoria del Milan sull’Empoli ieri sera. «La pressione è tutta su Napoli e Inter che devono rispondere. Deve rispondere soprattutto l’Inter, a mio giudizio, che ha anche una partita da recuperare. E soprattutto è una squadra che vincendole tutte (dieci più una) vince il campionato. Se io penso davvero che ci sua una squadra tra le prime quattro capace di fare un filotto del genere? La Juve ha inanellato 15 risultati utili consecutivi con vittorie sempre per 1-0 o comunque ieri stranamente ha vinto 3-1. Se qualcuno vuole vincere lo scudetto, qualcuno deve provarci perché altrimenti, se davanti perdono punti, davvero allora la Juventus, e io non ci credo…».

TORINO-INTER – Padovan sulla partita di stasera dell’Inter a Torino. «È molto pericolosa. È una partita in cui il Torino cercherà di fare bella figura perché con le grandi, per esempio con la Juve, l’ha sempre fatta o cerca sempre di farla. È una squadra ambiziosa. Juric è uno che non ti regala niente, ma è giusto che non regali niente a nessuno. Vuol fare punti ancora per dimostrare che è una squadra qualitativa e che merita di lavorare ancora con questo allenatore. E io credo che non ci sarà dubbio su questo. Insomma, l’Inter ha speso anche mentalmente delle energie perché ad Anfield ha giocato bene e ha vinto. Magari cullato per qualche minuto la possibilità di andare a fare i supplementari. Insomma torna un po’ scornata ingiustamente perché, secondo me, la partita era quantomeno da tempi supplementari. Mancano due elementi importanti, soprattutto uno, e dico Brozovic. Insomma, avere le antenne dritte è obbligatorio».