Padovan, noto giornalista, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, ha elogiato il lavoro di Zhang e Suning all’Inter perché sarà la prima proprietà straniera a vincere nell’Italia calcistica

CHAPEAU SUNING – «La prima cosa da rimarcare è il primo scudetto di una proprietà straniera in Italia. Bravo Steven Zhang a dotarsi di una dirigenza competente e professionale. E ciò elimina lo scetticismo iniziale relativo ai cinesi. Se arrivasse il maxi prestito, Zhang dovrebbe confermare Antonio Conte, il management e i big. Penso che si vada per una conferma in blocco della squadra». Queste sono state le parole di Giancarlo Padovan a Sky Sport 24 che ha voluto elogiare il grande lavoro della proprietà straniera, capace sia di arrivare a vincere con merito (lo Scudetto dell’Inter non è ancora aritmetico, ndr) sia di dotarsi di uomini esperti e competenti.