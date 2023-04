Padovan: «Squalifica Lukaku, peggior modo per combattere il razzismo!»

Giancarlo Padovan in un suo intervento dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo la conferma della squalifica a Romelu Lukaku, ma soprattutto sulla riapertura della curva della Juventus dopo i cori razzisti.

SQUALIFICA CONFERMATA – Padovan non è assolutamente d’accordo con la conferma della squalifica a Lukaku, e non solo: «Che venisse confermate avevo pochi dubbi, che fosse giusto no. Nel momento in cui ci sono stati i cori due cose non tornano: Lukaku che sia stato espulso, che la curva sia stata non emendata e addirittura perdonata e si sia riaperto quel settore. Vero che la Juventus ha collaborato con la federazione nell’identificare due dei responsabili, però è altrettanto vero che i cori ci siano stati. Siamo di fronte alla negazione di qualcosa di importante. Questo è il peggior modo per combattere il razzismo, servono soluzioni radicali anche dure, per questo il provvedimento andava mantenuto».