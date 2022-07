Padovan: «Skriniar resta? Inter sensibile a super offerte! Marotta lo sa»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del futuro di Skriniar. Ad oggi, lo slovacco dovrebbe rimanere all’Inter ma non c’è nessuna sicurezza

SENSIBILE − Padovan dà un suo giudizio alla situazione di mercato in casa nerazzurra: «L’Inter si tiene stretta Skriniar finché può. Un’offerta superiore ai 60 milioni è una super offerta e l’Inter è sensibile a questo tipo di offerte. Un elemento l’Inter lo dovrà sacrificare. Marotta non ha assicurato alla curva che Skriniar non va via, non può farlo perché l’Inter ha bisogno di soldi. Ma l’Inter è più forte dello scorso anno perché Lukaku sposta, aggiunge alla manovra. Con Dybala però sarebbe stata imprendibile anche se nel 3-5-2 c’era un problema di spazio. Lukaku e Lautaro Martinez intoccabili».