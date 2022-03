Padovan: «Serie A irregolare per lo scandalo di Bologna-Inter! La scusa della rosa…»

Padovan torna sul mancato passaggio del turno in Champions League dell’Inter di Inzaghi. Il giornalista, nel corso di Sky Sport 24, ribadisce la chance sprecata dalla squadra nerazzurra a Liverpool e accende la polemica sulla Serie A a causa della trasferta di Bologna.

SANCHEZ SCONSIDERATO – L’analisi di Giancarlo Padovan su Liverpool-Inter (vedi dichiarazioni) va avanti: «In dieci contro undici diventa difficile. Poi l’Inter non ha più tirato in porta ed era logico accadesse. Non sono d’accordo con Simone Inzaghi: la partita del rimpianto è il ritorno, non quella dell’andata. Col Liverpool l’impresa si poteva ancora fare. Anzi, secondo me si sarebbe fatta, andando ai supplementari. L’intervento di Alexis Sanchez è troppo sconsiderato, dato che era il secondo, per passare senza punizione. E infatti è stato punito. L’Inter secondo me ha il grande rimpianto, perché non si è vista una squadra dominata dall’altra, nonostante i tre pali del Liverpool. Con un’Inter più aggressiva dall’inizio… Sei sullo 0-1 dal 60′, in undici contro undici, la partita si può ancora riaprire e decidere in tutti i sensi! Il Liverpool visto all’andata e al ritorno non è eccezionale né al di sopra dell’Inter».

Inter all’altezza della competizione

ROSA QUALITATIVA – Padovan rispedisce al mittente l’alibi della rosa non all’altezza della situazione: «La rosa dell’Inter è buona, ottima. Forse la migliore in Italia insieme a quella del Napoli. Non si può parlare di rosa insufficiente, quella è una scusa. Se qualcuno ha giocato meno è per scelta. E perché alcuni titolari non hanno sostituti. Per esempio Marcelo Brozovic, ché diventa difficile far giocare qualcun altro al suo posto se non c’è un sostituto (sorride, ndr). La rosa è qualitativa. Nella ripresa è entrato Joaquin Correa, che mi piace ma mi sarebbe piaciuto vederlo in undici contro undici. Inzaghi stava togliendo Sanchez per mettere Correa, prima dell’espulsione… Se il cileno fa un intervento del genere, chiaro che non fai più quella sostituzione e la devi fare diversamente. Per me Inzaghi ha fatto bene a preservare Edin Dzeko, perché l’Inter ha una partita importante domenica e può vincere lo scudetto. Mentre la Champions League non l’avrebbe vinta. Vincendo tutte le partite in Serie A, è matematico che vinca lo scudetto! Pensare anche a quello non è sbagliato. Tanto più che senza Dzeko, e i giocatori assenti, stava vincendo 0-1 e mancava mezz’ora alla fine! Per me la partita era del tutto aperta, il Liverpool non mi sembrava quella squadra impressionante che è stata altre volte».

Padovan polemico su Bologna-Inter

CAMPIONATO IRREGOLARE – Infine, Padovan dichiara di vedere l’Inter ancora favorita per bissare la vittoria tricolore ma non rinuncia a una frecciatina: «La carica dell’Inter è lo scudetto, perciò per la carica non serve andare ad Anfield ma semplicemente sapere che al culmine di questa salita di undici gradini c’è lo scudetto. La carica deve venire di proposito! Se poi diventa pressione, oppressione o peso nel cuore oppure nella testa, allora la squadra forse non è matura. La maturità la percepisci in partite come questa. Poi la devi trasformare e adattare al campionato italiano, dove comunque l’intensità e la qualità sono diverse, ma devi superare undici ostacoli alti. Perché il campionato italiano ha squadre organizzate come nessun altro torneo continentale. Il vero scandalo è che la prima data utile per recuperare Bologna-Inter sia il 19 aprile (vedi articolo), questo rende il campionato irregolare! Perché si doveva giocare a metà stagione, il 6 gennaio, e la recupererai quando il Bologna è sostanzialmente salvo e a poche partite dalla fine…». Questa la chiosa finale polemica di Padovan sulla lotta scudetto in Serie A.