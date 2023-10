Padovan: «Senza Lautaro Martinez Inter non all’altezza, problema»

Padovan all’indomani della roboante vittoria dell’Inter contro la Salernitana (4-0) è perplesso. Senza Lautaro Martinez, ieri poker, i nerazzurri non vanno. Le sue parole su Sky Sport 24

PROBLEMA − Giancarlo Padovan si interroga sull’attacco nerazzurro: «Se Lautaro Martinez va così non c’è dubbio che l’Inter stia bene. Ma il problema è che non può giocare sempre: e se non gioca lui, chi segna? Thuram bravissimo giocatore, ieri si è meritato la palma di secondo miglior giocatore. Ma segna pochi gol. Senza Lautaro, non c’è un’Inter al momento all’altezza. Calhanoglu non ha giocato bene, Frattesi non c’era, Cuadrado neanche, Klaassen non ha giocato bene. L’Inter ha vinto, ma le alternative sono davvero pari ai titolari? Alcuni sì come Frattesi o Cuadrado, le altre no. Fino all’ora di gioco la partita è sullo 0-0, poi entra Lautaro e la squadra domina e stravince. Dunque l’incognita dell’attacco persiste».