Padovan: «Se il Milan non perde a Verona vince lo scudetto. Inter…»

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, con l’Inter che attende l’esito di Verona-Milan

PRONOSTICO – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Se il Milan questa sera non perde vince lo scudetto. Perché per me entra nel mood di dovercela fare. È vero la partita con l’Atalanta è un incognita, è una situazione in cui la palla pesa. Però, dentro la testa dei calciatori penso possa scattare l’idea della vittoria. Se non perde stasera, se vince possiamo addirittura celebrarlo. Poi gli basta il punto con l’Atalanta ed il Sassuolo va a vincere. Il mio pronostico è l’Inter, ma devo essere realista: se stasera vince il Milan ha vinto lo scudetto».