Padovan: «Scudetto? Il problema è il Milan, non l’Inter! Non batte la Lazio»

Padovan promuove l’Inter non solo per la partita di ieri, ma anche per il finale di stagione fra Serie A e Coppa Italia. Ospite a La casa dello sport su Sky Sport 24, il giornalista non vede il Milan vincente stasera con la Lazio.

I PRONOSTICI – Giancarlo Padovan prova a ipotizzare il finale di stagione: «Per me ieri lo scudetto è stato assegnato. Al netto del recupero col Bologna? Sì. Il problema non è il Bologna, il problema è che il Milan non vince con la Lazio. Il Napoli ormai si è chiamato fuori, però il problema è il Milan e non l’Inter. Può anche pareggiare a Bologna, ma io dubito fortemente e non credo assolutamente che il Milan stasera vinca a Roma con la Lazio. Punto primo. Secondo l’Inter non è che giochi benissimo, la prima mezz’ora ieri è stata spiacevole come partita, però quando innesta il turbo va, fa i gol e vince. Ormai è l’unica cosa che le si chiede, le si è sempre chiesto questo. Non solo vincerà il campionato, ma anche la Coppa Italia e farà quel mini-Triplete tricolore che rappresenterebbe un grande lustro per Simone Inzaghi».