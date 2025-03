Padovan catastrofista: «Scudetto? Non punto più sull’Inter. Non mi convince…»

A dieci partita dalla fine del campionato Giancarlo Padovan emette la sua personale sentenza sulla squadra vincitrice dello scudetto. Il giornalista spiega perché per lui l’Inter non è più la favorita.

CORSA A TRE – Giancarlo Padovan, all’indomani dell’importante traguardo raggiunto in Champions League dall’Inter, si pronuncia su Sky Sport sulla corsa allo scudetto: «Ci voleva della fantasia per inserire la Juventus in questa corsa scudetto. Secondo me, al di là di com’è andata contro l’Atalanta, non ce l’avrebbe potuta fare. Sono lì in tre, io sono sempre stato sostenitore del fatto che l’Inter è la squadra più forte e che avrebbe vinto. Ma nelle ultime settimane, nonostante sia in corsa su tre fronti, la squadra di Simone Inzaghi non mi convince».

Inter, Atalanta e Napoli: ecco chi ha le maggiori chance per lo scudetto secondo Padovan

DIFFERENZE – Giancarlo Padovan prosegue spiegando: «Non mi ha convinto nella partita col Monza, mi ha convinto così e così in Champions League. Ma il motivo è che l’avversario era assolutamente facile da affrontare. Non mi convince il percorso che dovrà fare l’Inter perché in Aprile dovrà affrontare il Bayern Monaco e la Coppa Italia. Invece il Napoli non deve affrontare nessuno e, calendario alla mano, ha il percorso più facile. Se dovessi puntare una fish, io che avevo sempre detto Inter, adesso direi Napoli».

QUESTIONE DI MENTALITÀ – Giancarlo Padovan conclude: «Per me il Napoli è favorito perché non gioca durante la settimana, e neanche l’Atalanta s’è per questo, ma soprattutto perché Antonio Conte ha la mentalità. Quando lui dice “Sono dieci finali” è davvero così. Io ho la certezza che lui voglia vincerle tutte e dieci e sa che facendolo il primo posto è suo. Certo, è dura vincere tutte e dieci le partite ma ha più probabilità il Napoli col suo calendario e con la sua settimana libera, rispetto all’Inter che avrà settimane piene sempre. Alla fine del campionato non può neanche dire “Finalmente ci riposeremo” perché parte il Mondiale per Club. Vedi il traguardo molto lontano e questo potrebbe fiaccare più la mente che le gambe».