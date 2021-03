Padovan: «Scudetto? L’Inter vede in fondo, nessuna distrazione»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’eliminazione delle italiane dalla Champions League e della Serie A che sta per entrare nel suo sprint finale con l’Inter in vetta alla classifica

LA CHAMPIONS DELLE ITALIANE – Padovan traccia un bilancio deludente delle italiane in Champions League: «Sono mancate le grandi storiche, l’Inter prima di tutto e la Juventus che ha fatto solo un passettino in più. E’ mancata clamorosamente la Lazio, secondo il mio punto di vista. Vero che mancava da 20 anni, ma un tracollo del genere non era pensabile. L’Atalanta ha fatto quel che poteva, ha trovato tanto Real Madrid, con tanta qualità che l’Atalanta ancora non ha»

LA LOTTA SCUDETTO – Padovan torna poi sulla Serie A e sull’Inter capolista: «Questa Inter vede in fondo, comincia a vedere il traguardo e non credo si distrarrà. Il Sassuolo gioca oggi e per quanto turnover farà De Zerbi si porterà qualche tossina. Io credo che vinca anche la prossima e se vince tutte le gare interne come d’auspicio io penso che lo scudetto non sfuggirà. Non sfugge comunque, ma fare tutti i punti nelle gare interne è un vantaggio»

