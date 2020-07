Padovan: “Scudetto Inter? Solo se fa un suicidio la Juventus”

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato di lotta scudetto e di Inter dopo la vittoria ottenuta ieri dai nerazzurri contro la SPAL

LA LOTTA SCUDETTO – Padovan sostiene che lo scudetto sia ormai nelle mani della Juventus: «L’Inter ce la fa se la Juventus si suicida. La Juventus ha un calendario facile, ha la Lazio contro cui può anche perdere, ma poi ha squadre già salve. Per vincere lo scudetto deve fare 9 punti, l’Inter ha la Roma, il Napoli, L’Atalanta. Vorrei dire che se l’Inter è in corsa l’Atalanta non è fuori, sta a 7 punti, sono tanti, ma in questo discorso incrociato l’Atalanta bisogna inserirla».