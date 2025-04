Padovan scommette: «Punto sul Napoli per un motivo. Inter squadra stanca»

Dopo l’ultima giornata di campionato, l’Inter è ancora prima a tre punti di differenza dal Napoli. Secondo Giancarlo Padovan, saranno i partenopei ad avere la meglio in questa lotta scudetto, causa troppi impegni per i nerazzurri. Sarà realmente così? Ecco il parere del giornalista presente su Sky Sport.

LOTTA SCUDETTO – Giancarlo Padovan vede una squadra favorita in questa lotta scudetto: «Prima delle partite il Napoli avrebbe sottoscritto lo stesso distacco, ed è un punto guadagnato perché il secondo tempo del Bologna è stato impressionante e poteva anche perdere. Però il Napoli ora deve recuperare, per cui restare sulla stessa distanza non va bene. Forse Bologna non era il posto dove farli più tranquillamente, però da adesso in avanti il Napoli ha un solo obiettivo: vincere sempre. Se dovesse vincere sempre tutte le partite, vincerà lo scudetto. Se dovesse perdere punti lo scudetto va all’Inter. Parliamo di due squadre stanche e che nel secondo tempo danno non il meglio come nel primo. È una lotta molto molto incerta, ma se dovessi puntare qualcosa io dico Napoli».

La partita di andata dell’Inter contro il Bayern Monaco

IN EUROPA – Padovan parla così del “primo tempo” di Monaco contro i tedeschi: «Contro il Bayern Monaco dopo l’ora di gioco ha fatto una partita difensiva, però ha tirato fuori l’arma migliore che è il contropiede in campo aperto. L’ho vista bene perché ha fatto una partita coraggiosa, ma dispendiosa. Questo ti rigenera nella mente, ma l’Inter ha tanti tanti impegni! Qualche punto lo perdi perché inconsciamente l’Inter voglia andare avanti in Champions League e provare a vincere».