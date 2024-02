Padovan: «Sanchez l’acquisto più inutile che l’Inter potesse fare!»

Padovan stronca Alexis Sanchez, che domani in Lecce-Inter potrebbe giocare dal primo minuto. Il giornalista non considera tanto l’attaccante cileno.

QUASI PERFETTA − Giancarlo Padovan sulla forza dell’Inter e sull’eventuale turnover contro il Lecce: «Non ho considerazione di Sanchez, tra i tanti acquisti fatti lui è l’acquisto più sbagliato e inutile che il club potesse fare. Siccome l’Inter è una squadra quasi perfetta, magari anche Sanchez rende secondo le aspettative dell’allenatore. Questa è la forza di chi ha costruito un gruppo, una squadra, in cui tutti moltiplicano le loro forze permettendo a chi è meno bravo o meno in forma di rendere al massimo. Per questo l’Inter vincerà largamente in campionato e vediamo cosa farà in coppa. Ad oggi, forse non può più accontentarsi solo dello Scudetto. Deve misurarsi con Manchester City e Real Madrid. Può provare ad avere una dimensione europea meno occasionale, perché lo scorso anno è stata favorita da sorteggi».