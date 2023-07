Padovan: «Samardzic, Inter lo prende per un motivo! Frattesi…»

L’Inter, dopo aver rinforzato il centrocampo prelevando Frattesi dal Sassuolo, è pronta a chiudere per Samardzic dell’Udinese. Padovan, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, dice la sua sia sull’italiano che sul nazionale serbo

ACQUISTI DI PROSPETTIVA – L’Inter ha ceduto Marcelo Brozovic puntando su Davide Frattesi e adesso è ad un passo da Lazar Samardzic. Giancarlo Padovan dice la sua su entrambi i centrocampisti: «Frattesi e Barella sono un pochino simili, giocando uno a destra e uno a sinistra – e possono farlo entrambi -, nel ruolo di mezzali sono entrambi giocatori che sanno inserirsi in area con grande puntualità e che sanno fare gol. Samardzic per me è un gran giocatore, se l’Inter lo prende è per farlo giocare. Non fa la riserva, anche perché spendere 15 milioni più Fabbian non è poco. Tra l’altro mi sembra di capire che siamo ormai alle battute conclusive dell’affare, l’Inter lo ha praticamente preso e giocherà senz’altro. Facciamoli giocare perché altrove hanno più coraggio».