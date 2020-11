Padovan: “Real Madrid in difficoltÃ . Inter, domani devi fare il salto”

Padovan: “Real Madrid in difficoltà. Inter, domani devi fare il salto”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della giornata di Champions League che domani vedrà l’Inter impegnata nella fondamentale sfida contro il Real Madrid

IL SALTO – Padovan prende spunto dalle parole di Conte in conferenza stampa (leggi qui) per ribadire che domani ci si aspetta un salto di qualità della squadra nerazzurra: «Il Real Madrid di oggi non sta benissimo, è lontana dai primi in Liga, è una squadra in difficoltà. Il salto di qualità è correlato al passaggio del turno. Domani l’Inter dovrà fare il salto, non c’è partita migliore. Il grande avversario ti porta a moltiplicare le energie e le motivazioni. Credo sia una buona occasione per l’Inter. La partita col Torino è stata deludente, anche se poi sono arrivati i tre punti; questa può rilanciare sia il morale dell’Inter che la sua classifica in Champions».