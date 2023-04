Padovan: «Razzismo, no mezze misure! Coppa Italia vantaggio Inter»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport ha parlato degli episodi di razzismo contro Romelu Lukaku in Juventus-Inter, prima di soffermarsi alla partita in sé.

NO RAZZISTI – Giancarlo Padovan attacca duramente i cori razzisti contro Romelu Lukaku: «Non avevamo bisogno dell’episodio dell’Allianz Stadium per dire che il razzismo in Italia c’è, soprattutto negli stadi. Si è parlato di questo perché era Juventus-Inter, ma in tanti stadi succedono cose del genere e non c’è tutta questa risonanza. Malissimo che ci siano stati questi cori contro Lukaku! Bene che si amplifichi in maniera chiara e univoca il fatto che queste cose non sono più tollerabili. I responsabili capiscono solo la repressione, per cui vanno identificati ed espulsi dagli stadi. Il razzismo non ammette mezze misure».

SEMIFINALE – Padovan poi si sofferma sulla partita in generale che l’Inter rischiava addirittura di perdere pur avendo giocato bene: «Vantaggio per l’Inter perché il ritorno la giocherà in casa. Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi che ha arginato questa serie di sconfitte che sembravano infinite. Significa dal punto di vista tecnico che l’Inter ha fatto una buona partita così come aveva fatto anche contro la Fiorentina. Il pareggio era il minimo che potesse raccogliere. La Juventus ha giocato la solita partita e le stava andando bene anche questa volta. Il gol di Lukaku ha ristabilito un equilibrio che reggerà anche per la sfida di ritorno».