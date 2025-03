Padovan prova la doppia gufata: «Sia Inter che Napoli vinceranno»

Padovan analizza gli scontri di Inter e Napoli, rispettivamente contro Monza e Fiorentina. I tifosi di entrambe le squadre toccano giustamente ferro. Il suo pensiero.

PROFEZIA – Il duello molto bello tra Inter e Napoli, dopo lo scontro diretto ravvicinato nella passata giornata, continuerà a distanza. La squadra di Simone Inzaghi giocherà domani sera contro il Monza, mentre quella di Antonio Conte farà lo stesso domenica alle ore 15 contro la Fiorentina. Su Sky Sport 24, ospite Giancarlo Padovan. Il giornalista prova ad analizzare entrambe le partite e profetizza: «Non cambierà niente, il Napoli vincerà contro la Fiorentina anche perché al Maradona non avrà problemi e l’Inter regolerà il Monza secondo pronostici. Ma sono due squadre sotto osservazione perché non stanno benissimo. Nella scorsa partita, i nerazzurri hanno avuto la meglio nel primo tempo, mentre gli azzurri nel secondo tempo. Sono sul filo dell’equilibrio, nessuna delle due può sbagliare, perché dietro c’è un’Atalanta enigmatica ma non spacciata». Doppia gufata di Padovan? Intanto, i tifosi di Inter e Napoli toccano ferro. A proposito della Beneamata, poco tempo per preparare il match contro il Monza di Alessandro Nesta (clicca qui per leggere la conferenza stampa), che visto l’ultimo posto in classifica, è caccia disperata di punti.