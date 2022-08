Padovan: «Il pronostico sull’Inter dipende da una corsa. Gosens volerà»

Padovan ha fatto i pronostici per la Serie A che inizierà fra meno di ventiquattro ore. Il giornalista, su Calciomercato.com, trova Inter e Milan come le due migliori ma con una distinzione. E un’attesa da ripagare per Gosens.

DERBY TITOLO – “Per lo scudetto vedo due squadre favorite: l’Inter e il Milan. I nerazzurri perché hanno riabbracciato Romelu Lukaku ed è decisivo. I rossoneri perché hanno mantenuto, sostanzialmente, la struttura dello scorso anno e hanno imparato a vincere. Hanno tutti un anno in più, che significa maturità ed esperienza. Il pronostico sull’Inter dipende anche da questa fine mercato. Se Milan Skriniar se ne andrà, il problema potrebbe essere grosso, ma lo sarebbe di più se partisse Denzel Dumfries, visto che l’altro esterno (Robin Gosens a sinistra) non ha ancora ingranato. Tuttavia Simone Inzaghi ha una rosa di primo livello: in porta André Onana farà la concorrenza a Samir Handanovic e la resa dovrebbe essere più alta, in mezzo sono arrivati Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan, davanti sono rimasti come rincalzi sia Joaquin Correa sia Edin Dzeko. È vero che Ivan Perisic non c’è più, ma è altrettanto vero che Gosens viene da una serie di infortuni e che deve solo ritrovare la forma. Poi volerà”.

Fonte: calciomercato.com – Giancarlo Padovan