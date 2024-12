Padovan profetizza: «Lazio-Inter? Nessuna sorpresa, ecco chi vincerà»

Il profeta Giancarlo Padovan ha pronosticato un risultato per Lazio-Inter, partita in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Sicuramente, qualche tifoso laziale toccherà ferro.

PRONOSTICO – Lazio-Inter sarà il big match valido per la sedicesima giornata di campionato, uno scontro diretto vero e proprio in programma lunedì sera alle 20.45. Su Radio Radio Mattino Sport e News, si parla di questo confronto e Giancarlo Padovan si lancia in un pronostico in vista della partita. Queste le parole del giornalista. Il suo pronostico senza mezze misure: «Lazio-Inter credo che sarà una grossa sorpresa, che a questo punto sorpresa non sarà più e che la Lazio vincerà». Al netto del pronostico di Padovan, Lazio-Inter si prospetta come una super partita, perché vanno a scontrarsi due squadre protagoniste di questa appassionante lotta per lo scudetto. Sia Marco Baroni che Simone Inzaghi si trovano a quota trentuno punti in classifica e inseguono l’Atalanta capolista, che oggi pomeriggio giocherà sul campo del Cagliari. A proposito del mister nerazzurro, ieri ha parlato durante la tradizione festa di Natale, ribadendo gli obiettivi e le ambizioni del club interista. Lo stesso ha fatto il presidente Beppe Marotta, che ha voluto ringraziare anche la nuova proprietà americana di Oaktree.