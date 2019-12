Padovan: “Politano forzatura, ma spesso Conte ha avuto ragione. Inter…”

Padovan ha parlato di chi, secondo lui, giocherà in attacco in Inter-Genoa fra Politano ed Esposito. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, si è anche espresso su come Conte dovrà affrontare l’Europa League a partire dal 20 febbraio, quando ci sarà l’andata dei sedicesimi col Ludogorets.

IN COPPA – Giancarlo Padovan analizza le possibilità dell’Inter di essere protagonista in Europa League: «Io sono scettico. Non perché sia scettico di per me, ma perché Antonio Conte il miglior risultato che ha ottenuto è stato sì in Europa League, ma una semifinale con la Juventus (2013-2014, ndr). Semifinale che in qualche modo, anche se lui nega e si arrabbierebbe, come fa spesso, ripudiò perché voleva fare centodue punti, record in campionato. Fece un turnover un po’ troppo esagerato contro il Benfica, pareggiò 0-0 e perse l’opportunità di andare in finale, che sarebbe stata allo Stadium di Torino. È la storia di Conte che mi induce a pensare che non abbia tanti pensierini. Ovvero: il pensierino ce l’ha, ovvero fare il doblete campionato ed Europa League. Non sarebbe male, anzi sarebbe il massimo che l’Inter può conquistare, però bisogna allargare sensibilmente la rosa per dargli la possibilità di fare un turnover in stile Juventus. Mi pare invece che le due rose siano ancora lontane in quantità, e in alcuni elementi anche in qualità».

CHI IN ATTACCO? – Inter-Genoa si giocherà sabato alle ore 18. Padovan prova a ipotizzare chi sarà titolare con Romelu Lukaku, vista la squalifica di Sebastiano Esposito: «Io penso che giocherà Sebastiano Esposito. Penso che lo creda anche Conte e che sia la soluzione migliore. Matteo Politano è un ottimo giocatore, però secondo me metterlo di punta è un po’ una forzatura. Ma Conte queste forzature, nella sua carriera, con i giocatori le ha fatte spesso e ha avuto ragione».