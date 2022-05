Padovan: «Perisic via? C’è Gosens e anche un’altra logica! Mkhitaryan…»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è voluto esprimere su Perisic nonché sul possibile arrivo di Mkhitaryan all’Inter

MERCATO − Padovan analizza alcuni nomi relativi al mercato dell’Inter: «Perisic via? C’è Gosens ma poi c’è anche la logica delle società che non possono essere più schiave dei giocatori a parametro zero. Dybala può venir modo all’Inter o alla Roma. Sarebbe più utile alla Roma per accompagnare Abraham, all’Inter meno perché non potrebbe fare il post Perisic, lì c’è già Gosens. Mkhitaryan? Giocatore importante».