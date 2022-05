Padovan: «Perisic il migliore dell’Inter. Bastoni? Ceduto per fare cassa»

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter e dell’uomo della stagione dei nerazzurri. Una previsione, inoltre, sul mercato del club: secondo il giornalista l’Inter perderà sia Perisic che Bastoni

INFORTUNI – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Leao uomo simbolo della stagione del Milan, potrebbe fare gol anche oggi. Inter? Perisic uomo simbolo della stagione, un giocatore che verosimilmente i nerazzurri perderanno. È stato più determinante di Brozovic in certe situazioni. In difesa giganteggia un Bastoni che probabilmente sarà l’uomo ceduto per fare cassa in casa nerazzurra».