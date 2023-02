Padovan: «Per l’Inter ogni partita una verifica. Lukaku deve dare risposte»

Il pari dell’Inter contro la Sampdoria non ha ampiamente convinto. Giancarlo Padovan ne ha parlato in questo modo in diretta dagli studi di Sky Sport.

VERIFICHE – La squadra di Simone Inzaghi non convince affatto. Giancarlo Padovan ha parlato così su Sky Sport: «Inter dovrebbe essere al secondo posto, quello che non ha fatto a Genova fa dubitare. Sono convinto che sia la seconda forza del campionato, ma i nerazzurri mettono in dubbio la mia convinzione. Se la prestazione fosse stata buona con la Sampdoria avresti vinto. Se vuoi consolidare la tua posizione devi uscire con punteggio pieno dal Marassi, la colpa è di una squadra che non è collegata, non si connette. Oggi basterebbe il minimo sindacale con la Sampdoria, non c’è mai stato quello. Ogni partita ormai diventa una verifica. Sono d’accordo con i cambiamenti di formazione, sia per la Champions League che per dare segnali. Lukaku ha bisogno di trovare fiducia e il club deve sapere se riscattarlo o meno. Il belga deve dare risposte sul campo e le può dare giocando con maggiore continuità. Inzaghi lo testerà anche per l’impegno di mercoledì».