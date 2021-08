Padovan: «Partenze dei big? L’Inter ha assorbito meglio della Juventus»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato del campionato di Serie A in sosta dopo le prime due giornate con l’Inter a punteggio pieno e la Juventus in apparente difficoltà con solo un punto in due partite.

PER ORA MEGLIO I NERAZZURRI – Padovan parla del campionato e di Inter e Juventus che hanno entrambe perso i loro attaccanti di riferimento, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Secondo Padovan in questo momento i nerazzurri sembrano aver assorbito meglio il colpo: «Campionato cannibalizzato? Presto per dirlo. L’anno scorso il Milan fece in testa la prima parte, poi venne fuori l’Inter. Potrebbe ripetersi questo schema. Aspettiamo di vedere cosa fa la Juventus. L’Inter ha affrontato e assorbito meglio la partenza di Lukaku, almeno sul breve periodo, poi vedremo sul lungo termine».