Padovan: “Parole di Conte? Vedo una stilettata all’Inter”

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter impegnata stasera contro la Fiorentina e delle parole di ieri di Antonio Conte

LE PAROLE DI CONTE – Padovan parla delle parole di Conte ieri, in cui il tecnico nerazzurro ha invitato a prendere esempio dalla Juventus: «Non mi aspettavo un Conte così remissivo, se si vuole carica e credibilità nel finale di stagione secondo me bisogna dire di crederci fino a quando la matematica mi sostiene. Non mi aspettavo l’ennesima stilettata alla società lodando la Juventus, con cui si è lasciato male, dicendo che bisogna guardare a loro, i migliori. Mi dà l’impressione di rivolgersi alla società, può darsi che mi sbagli, ma è la mia impressione».

IL MODULO – Padovan parla di come giocherà l’Inter, che questa sera dovrebbe riproporre Eriksen trequartista: «Forse è di troppo il trequartista. Si gioca meglio col trequartista, ma ha iniziato la stagione col 3-5-2 e i risultati migliori li ha ottenuti con questo sistema. La sparo grossa, mi sembra che non sappia, non voglia o non sia capace di utilizzare al meglio Eriksen perché non è il tipo di giocatore che voleva. Questo è un sospetto, un’illazione. Eriksen gioca bene se i movimenti della squadra sono in armonia coi suoi».

CHE COPPIA IN EUROPA LEAGUE – Padovan parla anche di che Inter si potrebbe vedere in Europa League: «Se si parla di Europa League bisogna dire che non è stata chiarita la posizione di Sanchez, anche se ci sarà contro il Getafe. E’ il più in forma quindi io dico Sanchez-Lukaku, ma credo che Conte sceglierà ancora Lautaro Martinez, da Lukaku non prescinde».