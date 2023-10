Padovan: «Non vedo come la Roma possa fermare l’Inter. Accadrà…»

Giancarlo Padovan ha parlato di Inter-Roma, partita valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A prevista oggi alle ore 18.

DIFFERENZA – Queste le parole di Giancarlo Padovan a Sky Sport 24 su Inter-Roma. «Mi aspetto la vittoria dell’Inter, secondo me, abbastanza agevole o del tutto agevole, però magari mi sbaglio perché la Roma non è facile da superare, ti toglie gli spazi, ha Lukaku lì davanti che catalizza qualsiasi lancio. Hai Lukaku lì davanti che, come dice Mourinho, fa reparto, cioè non compri un giocatore quando compri lui, compri un reparto. E quindi è possibile che la Roma crei delle difficoltà all’Inter. Per me, la differenza sia nei singoli che nel gioco, nella qualità complessiva, collettiva è notevole, quindi non vedo come la Roma possa fermare l’Inter. Per me, non accadrà e accadrà invece che la Roma cercherà di attendere e ripartire ottundendo tutti gli spazi, chiamando al sacrificio tutti i giocatori, tranne Lukaku che farà una partita di sacrificio, ma la farà qualche metro più avanti rispetto ai compagni che staranno quasi tutti sotto la linea della palla».

ROMA – Padovan ha aggiunto. «Oltre a Lukaku c’è un grande El Sharaawy, un El Sharaawy in grande forma che ha fatto bene, benissimo in Europa League (due assist e una traversa). Sta bene e bene fa Mourinho a mettere lui, a preferire lui a Belotti. Poi però, per il resto, la Roma che alternative ha? Non ne ha di alternative. Gioca con l’unica squadra con cui può giocare. Ha i “bambini”, come li chiama Mourinho, in panchina. No Smalling, no Renato Sanchez, no Dybala, no Pellegrini».

CHAMPIONS LEAGUE – Padovan sull’Inter in Champions League. «Come ho visto l’Inter in Champions League? Bene, direi. Anzi, molto bene. Non è una squadra che, in questo momento, preoccupi o ti tolga il sonno. È una squadra che fa tutto molto bene e lo fa anche con i rincalzi. Io non ero propenso al ritorno di Sanchez, però se anche Sanchez si mette a segnare, pur in assenza di Arnautovic, vuol dire che l’Inter è una macchina che produce molto, produce molti gol, produce molte azioni, capitalizza in maniera considerevole. Certo, qualche volta lo sbandamento in difesa c’è, ma oggi, secondo me, non ci sarà. In Champions c’è stato, una bella azione avversaria, il gol, però l’Inter è tornata subito in partita, è tornata subito ad avere forza, coerenza nel gioco e soprattutto determinazione».

PARTITA – Infine Padovan. «Forzando un po’, la vedo una partita un po’ chiusa? Per me, sì. Per me, sbilanciata a favore dell’Inter però, attenzione: Mourinho delle volte si inventa…, cioè faccio un esempio: Roma-Milan è stata una partita impari, quella che si è giocata all’Olimpico, però all’ultimo minuto (risultato 1-2) c’è un’occasione per la Roma e può fare il 2-2. Quindi Mourinho ha delle diavolerie in corpo e in testa per mettere in difficoltà l’Inter, ma non credo che stavolta ci riuscirà».