Padovan negativo: «Inter perderà lo scudetto. Non ne vince due»

Giancarlo Padovan si è pronunciato in merito alla lotta scudetto, indicando i motivi per i quali, dal suo punto di vista, l’Inter non vincerà il titolo. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter è al momento a 1 punto di distanza dal Napoli capolista a 2 giornate dalla fine della Serie A 2024-2025. I nerazzurri dovranno fronteggiare Lazio e Como, mentre i partenopei dovranno vedersela con Parma e Cagliari. A parlare della volata scudetto è stato Giancarlo Padovan che alle frequenze di TMW Radio ha utilizzato dei toni pessimistici in merito alle ambizioni stagionali dei nerazzurri: «Per me l’Inter perderà lo scudetto. Perché lo penso? Non sono certo che farà 6 punti. Incontrerà infatti una Lazio in corsa per la Champions League e un Como che ha castigato tante squadre in questa stagione».

Padovan sui pericoli per l’Inter di Inzaghi

LA CONVINZIONE – Padovan ha poi proseguito: «Il fattore che può incidere maggiormente riguarda ciò che farà Inzaghi. Sarebbe un errore riproporre i titolari. Quando ha schierato le riserve, infatti, ha evocato quella leggerezza che ha fatto la differenza. Quando ha impiegato i titolari, invece, ha fallito. Se Inzaghi continuerà a giocare con le seconde linee, secondo me, farà più risultati che con le prime linee».