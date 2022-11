Padovan: «Napoli rimontato dall’Inter? Impossibile! Scudetto già suo»

Giancarlo Padovan, ospite dagli studi di Sky Sport in qualità di opinionista, ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto e le prossime due sfide di campionato per l’Inter.

LOTTA AL VERTICE – Padovan dagli studi di dell’emittente televisivo ha parlato del Napoli primo in classifica e le prossime due partite dell’Inter in campionato: «Per me è impossibile che le squadre dietro rimontino 8-10 punti al Napoli. Succedeva a squadre che aveva qualche squadra che aveva qualche sintomo di cedimento, oggi nel Napoli non ci sono di questi problemi. L’Inter deve invertire la tendenza soprattutto nelle partite di trasferta che per me è un caso. Deve invertirla anche con le pari grado perché ha perso contro la Roma. Se l’Inter vuole vincere lo scudetto deve fare sei punti contro Atalanta e Napoli e mi sembra complicato, tralasciando che gli azzurri secondo me vinceranno lo scudetto».