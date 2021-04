Padovan ha presentato Napoli-Inter di domani sera nel corso di “Sky Saturday Night”. Il giornalista ritiene che i partenopei abbiano alcune armi per poter mettere in difficoltà la capolista, in vista del big match del Maradona.

SFIDA DI VERTICE – Giancarlo Padovan dà un giudizio sulle due grandi sfide di domani: «Il Napoli ha il compito più difficile, insieme con la Juventus. Non mi sorprenderei affatto se non facessero punti né l’una né l’altra. Però io credo che il Napoli sia in un buon momento e possa mettere l’Inter in difficoltà sul piano della manovra. Sul piano del gioco non è inferiore all’Inter, che ha giocatori davanti e dietro quasi insuperabili. Però queste sono le due partite su cui devono approfittare le altre: il Milan, la Lazio, la Roma credo non più ma tutte quelle che non hanno gli scontri diretti».