Padovan – giornalista sportivo -, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, toglie interesse al risultato di Napoli-Inter, soffermandosi più che altro sulla corsa personale di Conte

VIETATO FRENARE – Non ha dubbi Giancarlo Padovan sul vero obiettivo dell’allenatore nerazzurro: «Per l’Inter non passa quasi niente dalla trasferta di Napoli. Anche se sventuratamente – tocchino pure ferro gli interisti! – dovesse perdere, non cambierebbe niente. Ma il fatto è che Antonio Conte non vuole perdere né lì né altrove. Anzi, se c’è un obiettivo che ha, quello è allungare! Sul Milan che insegue ma soprattutto sulla Juventus. Credo che Conte faccia la corsa per aumentare il distacco con la Juventus, mettere più punti in mezzo alle due squadre e andare a Torino addirittura per vincere. L’Inter può battere il Napoli ma comunque è la stessa cosa». Questo è il commento di Padovan, interpellato sull’importanza di Napoli-Inter in programma domenica sera.