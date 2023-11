Padovan: «Napoli-Inter ci dirà tanto. Col Benfica pensavo fosse finita!»

Domenica si gioca allo stadio Maradona il match Napoli-Inter. L’attuale capolista della Serie A sfida la vincente dello scorso campionato. Giancarlo Padovan ha analizzato la gara di Napoli e la rimonta con il Benfica su Sky Sport.

VERDETTO – Sulla sfida in arrivo di domenica sera al Maradona per la squadra nerazzurra, Padovan ha detto: «In Napoli-Inter un verdetto decisivo ci sarà. Io credevo che il Napoli fosse la più forte della Serie A a inizio stagione, ma al momento non lo è. Vedremo se l’Inter, invece, dimostrerà di esserlo. Anche il pareggio sarà un verdetto importante, perché eventualmente il Napoli potrà capire di essere ormai in ritardo per concorrere alla vittoria del campionato».

CARATTERE – Alla luce della rimonta effettuata al Da Luz di Lisbona contro il Benfica, Padovan ha analizzato il cambio di atteggiamento dell’Inter: «Dopo il 3-0 pensavo che la partita fosse finita. Invece, la reazione c’è stata. Addirittura stavano per vincerla sul finale, colpendo anche un palo con Barella. Gli 8 cambi hanno condizionato l’esito del primo tempo, erano senza sintonia. L”Inter vuole vincere il campionato ed eventualmente andare in finale in Champions League. Così dimostrerebbe di non essere arrivata per caso l’anno scorso in finale».