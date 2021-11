Padovan: «Napoli, Inter costretta a vincere. Pressione mai un bene»

Giancarlo Padovan ha parlato della partita di domenica a San Siro tra Inter e Napoli dicendo la sua sul big match di questo turno di Serie A.

PARTITA – Queste le parole a Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo da parte di Giancarlo Padovan su Inter-Napoli. «I partenopei stanno meglio dei nerazzurri sotto tutti i punti di vista. Inoltre, a mio avviso, gli azzurri esprimono il loro miglior calcio fuori casa, quando possono sfruttare a pieno gli scatti in profondità di Osimhen – si legge su IlNapoliOnline.com –. I meriti di Spalletti? Ha dotato il Napoli di un piano A, un piano B, un piano C e un piano D. Non è un allenatore monodimensionale e questo è un grande pregio. L’Inter probabilmente non avrà a disposizione de Vrij e Bastoni e schiererà Barella in precarie condizioni. Poi, a differenza del Napoli, avrà tutta la pressione su di sé, essendo costretta a vincere per rientrare nella lotta scudetto. E, come visto con la Nazionale italiana, avere tanta pressione addosso non è mai un bene».