Padovan: «Nandez? Mi sorprende che l’Inter lo prenda per Hakimi. Sa fare altro!»

Nandez è il principale nome su cui si discute questa settimana fra Inter e Cagliari, come già avvenuto ieri pomeriggio (vedi articolo). Giancarlo Padovan, nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, lo vede come un buon acquisto ma non per rimpiazzare Hakimi.

PROMOSSO A METÀ – Nahitan Nandez, secondo Giancarlo Padovan, ha altre qualità da quelle di esterno: «Ideale per l’Inter? Dipende chi è il sostituto di Achraf Hakimi, ma Nandez è un giocatore che non sa fare solo l’esterno. Anzi, forse meglio dell’esterno sa fare l’interno, la mezzala. A me sorprende che l’Inter lo prenda per fare il sostituto di Hakimi, perché il giocatore sa fare altro e forse meglio. Se l’Inter andasse, visti anche i trascorsi di Simone Inzaghi, su Manuel Lazzari allora capirei di più. Così non capisco. Ma se dovesse prenderlo farebbe un passo avanti a centrocampo».