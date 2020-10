Padovan: “Nainggolan? Voleva andare, ma all’Inter puÃ² resettarsi”

Padovan: “Nainggolan? Voleva andare, ma all’Inter può resettarsi”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato del caso di Radja Nainggolan, rimasto all’Inter nonostante volesse il trasferimento al Cagliari nel mercato appena concluso

GIOCATORE CHE SI PUO’ RIGENERARE? – Padovan sostiene che Nainggolan possa ritrovarsi all’Inter: «Io sono dell’avviso che quando un giocatore vuole andare via sia sempre opportuno lasciarlo andare. Nainggolan però è all’Inter, fa la Champions, non ha totalmente la fiducia di Conte ma è un altro giocatore rispetto a quello che è stato fatto andare via l’anno scorso. Deve resettare, ma riparte da una situazione calcisticamente e professionalmente molto favorevole. Quale Inter al derby? Il trequartista per me sta in naftalina, vedremo un centrocampo muscolare, da combattenti, ma anche con costruzione. Secondo me con Brozovic».