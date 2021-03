Padovan: «Miracolo Juve? Ricordiamo il 5 maggio dell’Inter! Difficile perda punti»

Padovan – giornalista sportivo -, ospite a “Il calcio è servito” su Sky Sport 24, considera l’Inter di Conte nettamente favorita per lo scudetto ma non esclude un ribaltone in favore della Juventus, ricordando quanto successo nel 2002

SCUDETTO SOLO DA PERDERE – Non attirerà le simpatie nerazzurre Giancarlo Padovan evocando il finale della Serie A di diciannove anni fa: «Serve un miracolo alla Juventus per vincere lo scudetto? Per chi ha visto il 5 maggio dell’Inter o altre cose, non c’è niente di cui stupirsi (sorride, ndr). Sicuramente serve una serie di prestazioni e partite convincenti da parte della Juventus, ma anche che l’Inter perda qualche punto. E sinceramente non so dove possa perderlo. L’isolamento rispetto a ciò che succede all’esterno è la cosa più naturale. La squadra contro tutte le avversità, che Antonio Conte può sfruttare a suo vantaggio abilmente da comunicatore interno qual è. In ogni caso, vedo difficile che in questo momento un uomo come Conte possa concedere qualche rilassatezza ai suoi. Per questo penso sia difficile che l’Inter perda punti di qui in avanti, però le partite vanno giocate. Paradossalmente, questa situazione gioca a vantaggio della squadra e del suo allenatore». Questo il pensiero di Padovan, che comunque vede l’Inter saldamente in vetta.