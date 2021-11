Padovan: «Milan-Inter, nerazzurri arrivano meglio. Il punto a vantaggio»

Giancarlo Padovan ha parlato del derby Milan-Inter, big match del campionato di Serie A in programma domani sera a San Siro

DERBY – Queste le parole di Giancarlo Padovan, negli studi di Sky Sport 24, sul Derby Milan-Inter, in programma domani sera. «Se domani il Milan vince va a +10. E +10 fa la differenza. È un solco, un fossato ben scavato. Se a questo aggiungiamo che probabilmente il Napoli resterà lì, nel senso farà i 3 punti con il Verona, per l’Inter diventerebbe dura, nel senso che due squadre a -10 dall’Inter sono, non dico irrimontabili, ma difficilmente rimontabili. Quindi dipende dal risultato. Se il risultato fosse la vittoria del Milan, per l’Inter sarebbe un brutto colpo, quasi definitivo».

NERAZZURRI – Padovan ancora sull’Inter. «Secondo me, arriva meglio perché la partita di Coppa è andata bene, ed è uno snodo fondamentale. È andata bene non solo per il risultato, ma anche per la prestazione. L’Inter ha dominato a Tiraspol, non c’è stata partita. Non prende gol, non subisce gol da due partite. È consapevole che nel Derby si gioca molto. E quindi io credo che la serenità sia il punto a vantaggio dell’Inter».